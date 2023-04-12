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Игонин объяснил, зачем «Зениту» нужен бразильский полузащитник Мантуан

Алина Савинова
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Экс-полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал новость о том, что петербургский клуб рассматривает возможность выкупа бразильского футболиста Густаво Мантуана у «Коринтианса».

«Почему нет? Все, что связано с российскими футболистами — большая проблема. Давно уже нет хороших игроков подобного плана. Здесь только может быть вопрос по его стоимости, насколько это рентабельно или нет. Но я не думаю, что «Зенит» — этот тот клуб, которому нужно переплачивать деньги для того, чтобы футболист захотел в нем играть», — приводит «Спорт День за Днем» слова Игонина.

Ранее сообщалось о том, что до конца текущего сезона 21-летний бразильский полузащитник будет выступать за «Зенит» на правах аренды.

Петербургский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка за 22 тура.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/igonin-obyasnil-zachem-zenitu-nuzhen-mantuan-
Алексей Игонин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Густаво Мантуан
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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Кр. Советов – Химки
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Динамо – Пари НН
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Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
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Торпедо – Спартак
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Филипе Силва Малком

Зенит

 16
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Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
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Александр Соболев

Спартак

 8
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Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
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