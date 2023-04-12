Пасторелло надеется, что в будущем Бальде станет топ-нападающим в России

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, заявил, что футболист не собирается покидать Россию.

«Разговоры о том, что Бальде может уехать из России этим летом не соответствуют действительности. Это неправда. Он счастлив в «Спартаке», его все устраивает в клубе. Может ли стать Кейта топ-нападающим в России? Будем надеяться!» — цитирует Пасторелло Metaratings.ru.

Бальде перешел в «Спартак» в августе 2022 года, а с сентября по декабрь отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил во время выступления за «Кальяри». В текущем сезоне форвард провел 4 матча в РПЛ и отметился одним забитым голом.