Кавазашвили обвинил миллиардеров 90-х годов в упадке российского футбола

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал причины падения уровня российского футбола.

«В РПЛ сейчас нет футболистов, о которых я бы говорил: «Ах, ох, какой же это замечательный игрок!». Уровень упал очень здорово. Это связано с тем, когда в 90-е у некоторых появились огромные деньги. Они, не жалея, тратили их налево-направо на иностранных игроков. Им эти деньги доставались очень легко, они становились миллиардерами, поэтому эти копейки на иностранцев ничего для них не стоили. Мы загубили наш футбол за 30 лет. В 90-е иностранцам платили в два-три раза больше, чем россиянам. Приглашали целыми группами. Поднимите историю, у «Динамо» в начале 2000-х было 12 португальских футболистов», — цитирует Кавазашвили Legalbet.

Свой последний титул московское «Динамо» завоевало в 1995 году, став победителем Кубка России.