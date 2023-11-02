Литвинов рассказал, о чем с ним разговаривал Галицкий

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов рассказал, о чем с ним разговаривал владелец «Краснодара» Сергей Галицкий.

«Много ли общался с Галицким? Конечно. Молодому мне он много что объяснял. Давал советы и о футболе, как играть. С чем-то я был не согласен, но понимал: это детище Сергея Николаевича, он хочет лучшего для «Краснодара». Да и в игру старается погружаться. А что сам не играл в футбол... Все ли аналитики играли? Зато Галицкий за свою жизнь много матчей увидел и разбирается», — приводит слова Литвинова Sport24.

22-летний россиянин выступает за «Сочи» с июля 2023 года. За клуб он провел 13 матчей и не отметился результативными действиями.