Игнатов назвал причину высокой результативности: «Возможно, стал более уверенным в себе»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в интервью «СЭ» рассказал, почему стал забивать больше голов за команду.

— В этом сезоне все отмечают твой прогресс. В чем главная причина?

— Не знаю... Работа!

— Может, начал иначе готовиться к матчам?

— Нет, все так же.

— Ощущение, что ты стал более уверенным в себе?

— Возможно, да.