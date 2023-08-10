«Много голов — хорошо, но «Спартаку» надо стараться меньше пропускать». Игнатов — об огненном матче в Кубке и детстве

«СЭ» поговорил с хавбеком красно-белых.

Михаил Игнатов — один из теневых героев «Спартака» в этом сезоне: на счету хавбека два результативных паса после выхода на замену, гол в ворота «Рубина», а также четвертый мяч в безумном матче Кубка против «Пари НН» (5:4).

На следующий день после сверхрезультативной победы «Спартака» Игнатов посетил турнир по уличному футболу «Скорость решает» и дал интервью «СЭ».

— Мы на турнире по уличному футболу — как относишься к этому явлению?

— Здорово, когда проводят такие турниры. Я и сам в детстве играл — у школы, на «коробках». Ребята увлекаются футболом, а потом, возможно, будут играть где-нибудь в РПЛ или, может быть, даже выше. На «коробках» можно много чему научиться. Так что эмоции только положительные. Всегда рад видеть, когда ребята играют в уличный футбол.

— Константин Кучаев рассказывал, как в детстве его команда обыграла ребят постарше — в итоге чуть не дошло до драки...

— У нас тоже была своя команда, играли по вечерам 4 на 4 или 5 на 5. Всегда делились одинаково, но однажды мы не «вылетали» на протяжении двух часов! Очень устал тогда, но эмоции были крутые. Все запомнили тот день — потом боялись нас! Хотели даже «перемешать» составы, но мы и дальше играли в том же сочетании.

— Гильермо Абаскаль очень любит падел-теннис. В «Спартаке» это популярное занятие?

— Пару раз ребята собирались. Я пока еще не доехал, но попробовать хочу!

— Абаскаль хорошо играет?

— Ребята на сборах рассказывали, что очень хорош!

— Уже успел отойти от матча с «Пари НН»?

— Тяжелая игра получилась! Много эмоций было. Сегодня (интервью состоялось в среду. — Прим. «СЭ») восстановимся, а дальше уже новая игра...

— Что лучше — побеждать, много забивая и много пропуская, или выигрывать по 1:0?

— Для меня как для игрока атаки много голов — это хорошо. Но надо стараться меньше пропускать. Есть над чем работать. Будем смотреть, разбирать ошибки. Нужно стремиться, чтобы оборона и вратарь играли на ноль. Это тоже важно. Хотя защита всегда начинается с атаки — возможно, мы тоже что-то неправильно делали... В общем, будем разбираться!

— В этом сезоне все отмечают твой прогресс — в чем главная причина?

— Не знаю... Работа!

— Может, начал иначе готовиться к матчам?

— Нет, все так же.

— Ощущение, что ты стал более уверенным в себе?

— Возможно, да.

— 89-я минута, Промес забивает пятый гол — какой была первая мысль в тот момент?

— Что надо сохранить ворота, чтобы победить!

— Ты прошел практически все национальные команды России от 16 лет до 21. Как оценишь шансы на вызов в основную сборную?

— Это детская мечта любого футболиста. Конечно, надеюсь [на вызов]. Пока разговора с Валерием Георгиевичем [Карпиным] об этом не было.