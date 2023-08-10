Игнатов рассказал, в каком виде спорта хорош Абаскаль

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в интервью «СЭ» рассказал об игре главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в падел-теннис.

— Гильермо Абаскаль очень любит падел-теннис. В «Спартаке» это популярное занятие?

— Пару раз ребята собирались. Я пока еще не доехал, но попробовать хочу!

— Абаскаль хорошо играет?

— Ребята на сборах рассказывали, что очень хорошо!