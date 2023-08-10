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Сегодня, 09:09

Агент Гбамбле надеется, что футболист выйдет на поле

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о сроках восстановления полузащитника «Ахмата» Нене Гбамбле.

«После 10 августа у Гбамбле запланировано МРТ, посмотрим, как все будет дальше. В принципе он говорит, что чувствует себя уже более-менее хорошо. О сроках нельзя ничего говорить точно. При ходьбе или во время работы в зале болевые ощущения его не беспокоят. Но одно дело ходить, а другое — бегать, менять направление, бить по мячу. Надеюсь и молю бога, чтобы к концу августа он вышел на поле», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В матче «Ахмата» с «Химками» (3:0) 21-летний ивуарийский вингер получил травму и был заменен по ходу игры. Позже Селюк сообщил, что Гбамбле избежал разрыва крестообразных связок. В сезоне-2022/23 21-летний футболист провел за «Ахмат» 5 матчей и забил 1 мяч.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-nadeyus-chto-k-kontsu-avgusta-gbamble-vy-jdet-na-pole/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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