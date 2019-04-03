14:03 | Футбол — РПЛ

Игнатов готовится к дерби "Спартак" - ЦСКА, Роша попрощался с командой

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"Спартак" продолжает готовиться к матчу 22-го тура чемпионата России против ЦСКА, информирует официальный сайт клуба. Сегодня красно-белые работали по привычному расписанию: сначала их ждало теоретическое занятие, а затем – тренировка на поле.

В общей группе без ограничений занимался полузащитник Михаил Игнатов, который полностью восстановился после проблем с мышцами бедра.

Отметим, что утром в Тарасовку заехал попрощаться с командой Педро Роша. Форварду, который арендован бразильским "Крузейру"​ до конца года, пожелали удачи.

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-04-03-ignatov_gotovitsya_k_derbi_rosha_poproshchalsya_s_komandoy/

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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