Игнатов готовится к дерби "Спартак" - ЦСКА, Роша попрощался с командой

"Спартак" продолжает готовиться к матчу 22-го тура чемпионата России против ЦСКА, информирует официальный сайт клуба. Сегодня красно-белые работали по привычному расписанию: сначала их ждало теоретическое занятие, а затем – тренировка на поле.

В общей группе без ограничений занимался полузащитник Михаил Игнатов, который полностью восстановился после проблем с мышцами бедра.

Отметим, что утром в Тарасовку заехал попрощаться с командой Педро Роша. Форварду, который арендован бразильским "Крузейру"​ до конца года, пожелали удачи.