Игнатьев заявил, что поражение ЦСКА от «Ахмата» не говорит о тенденции в действиях команды

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, предположил, с чем связаны проблемы ЦСКА, который упускает победы, ведя в счете.

В матче 25-го тура РПЛ армейцы потерпели поражение от «Ахмата» (1:2), хотя вели в счете, играя с 19-й минуты в меньшинстве.

«Причин может быть несколько. Либо функциональное состояние начинает «садиться», запас выносливости у игроков невысокий. Либо теряется концентрация, дисциплина и ответственность за результат. Вот это главное. Игра с «Ахматом» — все-таки крайний случай, чтобы говорить о какой-то тенденции в действиях ЦСКА. С 19-й минуты они играли вдесятером, столько сил потратили, выплеснули физической и нервной энергии. А так, повторюсь, нельзя терять контроль за ситуацией. Если ведешь в счете, должна повышаться ответственность за результат», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

ЦСКА с 37 очками занимает пятое место в РПЛ. «Ахмат» набрал 23 очка и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице.