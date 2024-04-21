Агент Маркова сообщил, что у футболиста нет травмы

Андрей Талаев, агент нападающего «Факела» Евгения Маркова, рассказал о состоянии своего клиента.

29-летний футболист был заменен из-за повреждения во втором тайме в матче 25-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).

«С Евгением все в порядке, никакой травмы нет. Это были меры предосторожности», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Марков в 24 матчах текущего сезона чемпионата России забил семь голов и отметился одной результативной передачей.