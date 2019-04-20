21:32 | Футбол — РПЛ

Игнатьев забил в матче "Краснодар" – "Зенит"

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Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев сравнял счет в матче 24-го тура чемпионата России против "Зенита".

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес слева прострелил, шведский нападающий "быков" Виктор Классон не смог замкнуть, но Игнатьев оказался в нужном месте и добил мяч в ворота "Зенита".

"Краснодар" – "Зенит": чемпионат России, онлайн-трансляция, 20 апреля, начало – в 21.00 (мск).

 

Краснодар - Зенит

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