Игнатьев забил в матче "Краснодар" – "Зенит"

Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев сравнял счет в матче 24-го тура чемпионата России против "Зенита".

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес слева прострелил, шведский нападающий "быков" Виктор Классон не смог замкнуть, но Игнатьев оказался в нужном месте и добил мяч в ворота "Зенита".

"Краснодар" – "Зенит": чемпионат России, онлайн-трансляция, 20 апреля, начало – в 21.00 (мск).

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