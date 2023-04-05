Игнатьев: «С Дзюбой надо переподписывать соглашение»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что «Локомотив» должен предложить новый контракт нападающему Артеме Дзюбе.

«На сегодняшний день, конечно, с ним стоит продлевать контракт. Конечно, исходя из того, что он уже вложил в деятельность команды. Да, с ним надо переподписывать соглашение. При этом нужно учитывать его возраст и сильно не размахиваться цифрами в контракте. Мне кажется, ему подойдет вариант год+год. Ведь ему 34 года. Игрока нужно держать на привязи», — приводит Betonmobile.ru слова Игнатьева.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года на правах свободного агента, он подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23. В 6 матчах за железнодорожников 34-летний форвард забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.