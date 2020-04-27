Игнашевич рассказал, что жалел об уходе из «Локомотива»

Тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич в своем Instagram ответил на вопрос о переходе из «Локомотива». Он отметил, что жалел об уходе из этого клуба.

Игнашевич начал профессиональную карьеру на высшем уровне в «Крыльях Советов», за которые выступал с 1999 по 2000 годы, после чего стал игроком «Локо», где играл 3 сезона и в 2002 году впервые стал чемпионом России. В 2004 году подписал контракт с ЦСКА, в составе которого играл до завершения карьеры летом 2018 года

— Жалели о переходе из «Локомотива»?

— Да. Не совсем правильно это было в тот момент. Знаю, причинил боль многим болельщикам «Локомотива». Прощу прощения. Но у меня закончился контракт. И я был вправе выбирать себе дальнейшую судьбу.