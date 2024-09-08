Идову оценил перспективы «Краснодара» в Медиалиге

Бывший футболист сборной Нигерии Брайан Идову, выступающий теперь в ФК «10», оценил перспективы «Краснодара» в Медиалиге.

— «Краснодар» в Медиалиге? Они там точно не затерялись бы. (Смеется.) Особенно во главе со Смоловым, — приводит слова Идову «РБ Спорт».

Товарищеский матч между «Краснодаром» и ФК «10» прошел на стадионе «Краснодар» в субботу, 7 сентября, и закончился со счетом 4:2 в пользу хозяев.