В Норвегии утверждают, что «Стабек» принял предложение ЦСКА по Бохинену

Полузащитник «Стабека» Эмиль Бохинен близок к переходу в ЦСКА. Норвежский клуб принял предложение московской команды, утверждает TV2.

Ожидается, что 21-летний норвежец прибудет в расположение ЦСКА уже к концу этой недели. Ему осталось согласовать условия личного контракта.

По информации VG, армейцы готовы заплатить за футболиста 10 миллионов норвежских крон (около 1 миллиона евро — прим. «СЭ»).

Ранее, 4 февраля, спортивный директор «Стабека» Торгир Бьярманн подтвердил, что у полузащитника есть предложение о переходе в другой клуб. Однако он не стал уточнять название команды.

21-летний Бохинен является воспитанником «Стабека». За эту команду он в 73 матчах забил 9 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 1,3 миллиона евро.