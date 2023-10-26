Хорватский журналист Звонимир рассказал, что в контексте сборной вызов Бистровича не упоминается

Спортивный журналист хорватского издания Klikaj.hr Звонимир Маркац высказался об игре полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, выступающего на правах аренды за «Балтику».

«Мы рады за Бистровича, он сейчас играет. Кристиян — хороший футболист. Насколько я знаю, в контексте сборной Хорватии на данный момент его вызов не упоминается, но в следующий раз это возможно. Бистрович — отличный игрок, он был немного обеспокоен своей травмой. Если он будет усердно работать и избегать повреждений, я ожидаю, что он добьется больших успехов в своей карьере», — приводит слова Маркаца Metaratings.ru.

Бистрович с сентября выступает за «Балтику» на правах аренды. Он провел 7 матчей и забил 2 гола в этом сезоне.