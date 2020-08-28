Хорватский вратарь Чондрич перешел в «Ротор»

«Ротор» объявил о переходе хорватского вратаря Йосипа Чондрича. За команду он будет выступать под 93-м номером.

26-летний футболист выступал за НК «Загреб», «Трешневку» и «Бистру». Сезон 2017/18 провел в футбольном клубе «Рудеш». С 2018 года играл за «Истру 1961».