Хорватский вратарь Чондрич перешел в «Ротор»
19:34
«Ротор» объявил о переходе хорватского вратаря Йосипа Чондрича. За команду он будет выступать под 93-м номером.
ОФИЦИАЛЬНО: Йосип Чондрич стал игроком «Ротора»https://t.co/lgYEVzWjPH— CК «Ротор» (@RotorOfficial) August 28, 2020
Голкипер будет выступать за сине-голубых под 93 номером.#ЗаРотор #РубисьЗаРотор pic.twitter.com/swcfL918va
26-летний футболист выступал за НК «Загреб», «Трешневку» и «Бистру». Сезон 2017/18 провел в футбольном клубе «Рудеш». С 2018 года играл за «Истру 1961».
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