РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Хорватский вратарь Чондрич перешел в «Ротор»

19:34
Теги:

«Ротор» объявил о переходе хорватского вратаря Йосипа Чондрича. За команду он будет выступать под 93-м номером.

26-летний футболист выступал за НК «Загреб», «Трешневку» и «Бистру». Сезон 2017/18 провел в футбольном клубе «Рудеш». С 2018 года играл за «Истру 1961».

Дополнительная информация:

https://rotor-vlg.com/?p=10177

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир