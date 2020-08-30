«Хорошо знаком с президентом и его женой». Агент Ларссона рассказал, как футболист переходил в «Спартак»

Агент нападающего «Спартака» Джордана Ларссона Франко Камоцци рассказал, как футболист переходил в московский клуб.

— Прошлым летом «Спартак» искал нападающего. Вторым в списке кандидатов после Понсе был Пушкаш, права на которого тогда принадлежали «Интеру», — цитирует агента TMW. — Будучи хорошо знаком с президентом «Спартака» и его женой, я предложил им и тогдашнему тренеру Олегу Кононову кандидатуру Ларссона. По сравнению с Пушкашем это был более простой трансфер и более экономически выгодный.

Когда этот вариант был одобрен, мы начали работать. Ларссон отлично влился в новый коллектив. Я очень доволен тем, что моя рекомендация сработала. Потому что от таких сделок зависит твоя профессиональная репутация.

Я горжусь, что ставка на Ларссона сыграла. Как пришлись ко двору мои советы и по Соболеву с Умяровым, которых я тоже рекомендовал.