«Хорошее начало». Крыховяк обратился к фанатам «Локо» после победы над «Рубином»
09:37
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк обратился к болельщикам команды после победы над «Рубином» (2:0) в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ.
— Плюс три очка, хорошее начало! Браво, команда, — написал у себя в Instagram Крыховяк.
В следующем туре «Локомотив» встретится с «Краснодаром». Матч состоится в субботу, 15 августа, начало — в 19.00 по московскому времени.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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