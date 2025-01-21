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Сегодня, 14:15

Хомуха прокомментировал возможный переход Лоррана в ЦСКА

Камила Абдурахманова
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха рассказал о возможном переходе полузащитника «Фламенго» Лоррана в армейский клуб.

«Не знаю, откуда фигурируют такие цифры, видимо, со стороны бразильцев. ЦСКА за такие деньги 18-летнего парня брать не будет. Это идет со стороны заинтересованной стороны футболиста. Происходят вбросы и они начинают циркулировать.

В Европе играют в 18 лет, Ямаль в 17 стал чемпионом Европы. В «Реале» есть Эндрик. Смотря, какого уровня будет этот бразилец. Но если это футболист высокого уровня, то он вряд ли поедет в Россию. Тем более есть история с трансферным баном, который еще официально не снят. Поэтому это вброс, чтобы футболист находился на виду. Можно говорить, когда будет информация от ЦСКА», — заявил Хомуха Legalbet.ru.

Лорран принял участие в 34 матчах «Фламенго». Он забил два гола и выполнил три голевые передачи. Контракт футболиста с клубом действует до 31 декабря 2029 года. По оценке Transfermarkt, его стоимость составляет 12 миллионов евро.

Источник: Legalbet.ru
Дмитрий Хомуха
ФК ЦСКА (Москва)
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