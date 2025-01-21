Силкин — о трансфере Энрике: «Зенит» настроен забрать чемпионство»

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о переходе полузащитника Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».

«Такие трансферы говорят о том, что «Зенит» настроен забрать очередное чемпионство. Ни разу не видел этого игрока в действии, но «Зенит» абы кого не покупает, они хорошо знают бразильский рынок», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

24-летний бразилец выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года, вместе с командой он становился чемпионом страны и завоевывал Кубок Либкртадорес. В составе клуба из Рио-де-Жанейро хавбек забил 12 голов и отдал 6 результативных передач за 55 матчей.

Энрике присоединился к «Зениту» 20 января на сборах в Дохе, он подписал с петербургским клубом контракт по схеме «4+1».