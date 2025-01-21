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Силкин — о трансфере Энрике: «Зенит» настроен забрать чемпионство»

Даниил Аршавский
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Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о переходе полузащитника Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».

«Такие трансферы говорят о том, что «Зенит» настроен забрать очередное чемпионство. Ни разу не видел этого игрока в действии, но «Зенит» абы кого не покупает, они хорошо знают бразильский рынок», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

24-летний бразилец выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года, вместе с командой он становился чемпионом страны и завоевывал Кубок Либкртадорес. В составе клуба из Рио-де-Жанейро хавбек забил 12 голов и отдал 6 результативных передач за 55 матчей.

Энрике присоединился к «Зениту» 20 января на сборах в Дохе, он подписал с петербургским клубом контракт по схеме «4+1».

Источник: «РБ Спорт»
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Ботафого
ФК Зенит
Луис Энрике (футболист)
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3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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