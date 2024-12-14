Хомуха не видит лидеров в составе нынешнего ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха высказал мнение по поводу нынешнего состава команды.

«Сложно выделить лучшего игрока ЦСКА в первой части сезона, потому что в каждом матче все было по-разному. Лидеров, которые бы вели за собой партнеров, нет. ЦСКА выглядит не очень хорошо с лучшими командами чемпионата. Это и из-за отсутствие лидеров, и организация игры. Команда, которая претендует на призовые места, должна более ярко играть в атаке.

[Тамерлан] Мусаев — это старательный парень, играет с хорошей самоотдачей, но это не бомбардир. Он не входит даже в тройку лучших в чемпионате России. По меркам ЦСКА Мусаев показывает хороший футбол, но по меркам лиги — нет», — заявил Хомуха Legalbet.

После 18 туров ЦСКА с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице.