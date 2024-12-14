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14 декабря, 23:55

Хомуха не видит лидеров в составе нынешнего ЦСКА

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха высказал мнение по поводу нынешнего состава команды.

«Сложно выделить лучшего игрока ЦСКА в первой части сезона, потому что в каждом матче все было по-разному. Лидеров, которые бы вели за собой партнеров, нет. ЦСКА выглядит не очень хорошо с лучшими командами чемпионата. Это и из-за отсутствие лидеров, и организация игры. Команда, которая претендует на призовые места, должна более ярко играть в атаке.

[Тамерлан] Мусаев — это старательный парень, играет с хорошей самоотдачей, но это не бомбардир. Он не входит даже в тройку лучших в чемпионате России. По меркам ЦСКА Мусаев показывает хороший футбол, но по меркам лиги — нет», — заявил Хомуха Legalbet.

После 18 туров ЦСКА с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице.

Источник: Legalbet
Дмитрий Хомуха
ФК ЦСКА (Москва)
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Краснодар – Кр. Советов
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