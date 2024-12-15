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Сегодня, 03:01

Масалитин: «Те, кого взяли свободными агентами, пока ничем не помогли ЦСКА»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о результатах команды в текущем сезоне РПЛ.

— Со сменой тренера верится в лучшее, что придет, наладит игру, появится результат, но, в принципе, игроки остались те же, — приводит слова Масалитина Metaratings.ru. — Взяли тех, кто был свободными агентами, но они, к сожалению, ничем не помогли команде на этом отрезке. Хорошо влился Круговой. Жемалетдинов набрал форму — и получил травму. Койта и Гуарирапа с лучшей стороны себя не проявили. Пришёл Пьянич, но пока он тоже мало полезен команде, потому и остались те игроки и та схема, с которой начинал ещё Березуцкий. Но эта система и эти игроки не приносят результата. Есть проблемы с физическим состоянием команды, причем это проблема не только Николича, она чувствуется, начиная с Березуцких и даже раньше.

— В условиях того, что еще и трансферы для ЦСКА закрыты, что делать?

— Если не можешь кого-то купить, обращаешь внимание на свою академию. Яркий пример — «Барселона», у которой накопилось много денежных проблем, и теперь в заявке 16 игроков академии. У ЦСКА есть молодые игроки, например, Кисляк, Зделар, Бистрович. Кисляку доверяют, но не в полной мере. Есть хороший игрок Лукин, забил два мяча «Рубину», но почему-то не играл в следующем матче. Вопрос — почему? Николич свято верит в Рошу, Дивеева и Мойзеса. А почему, например, не наказать Рошу за то, что подводит команду, и посадить его на лавочку? И молодому Лукину дать возможность. Почти не играет Глебов, его задвинули непонятно куда и выпускают только когда команде тяжело. Но так же не делается. Как Глебов может не играть, а потом спасать матч? Пришел Койта — его тоже надо наигрывать, вот он место Глебова и занимает.

ЦСКА после 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 31 очков.

Источник: Metaratings
Валерий Масалитин
ФК ЦСКА (Москва)
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Хомуха не видит лидеров в составе нынешнего ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

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 15
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Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

Рубин

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Бителло

Динамо

 8
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Зенит

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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