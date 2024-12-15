Масалитин: «Те, кого взяли свободными агентами, пока ничем не помогли ЦСКА»
Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о результатах команды в текущем сезоне РПЛ.
— Со сменой тренера верится в лучшее, что придет, наладит игру, появится результат, но, в принципе, игроки остались те же, — приводит слова Масалитина Metaratings.ru. — Взяли тех, кто был свободными агентами, но они, к сожалению, ничем не помогли команде на этом отрезке. Хорошо влился Круговой. Жемалетдинов набрал форму — и получил травму. Койта и Гуарирапа с лучшей стороны себя не проявили. Пришёл Пьянич, но пока он тоже мало полезен команде, потому и остались те игроки и та схема, с которой начинал ещё Березуцкий. Но эта система и эти игроки не приносят результата. Есть проблемы с физическим состоянием команды, причем это проблема не только Николича, она чувствуется, начиная с Березуцких и даже раньше.
— В условиях того, что еще и трансферы для ЦСКА закрыты, что делать?
— Если не можешь кого-то купить, обращаешь внимание на свою академию. Яркий пример — «Барселона», у которой накопилось много денежных проблем, и теперь в заявке 16 игроков академии. У ЦСКА есть молодые игроки, например, Кисляк, Зделар, Бистрович. Кисляку доверяют, но не в полной мере. Есть хороший игрок Лукин, забил два мяча «Рубину», но почему-то не играл в следующем матче. Вопрос — почему? Николич свято верит в Рошу, Дивеева и Мойзеса. А почему, например, не наказать Рошу за то, что подводит команду, и посадить его на лавочку? И молодому Лукину дать возможность. Почти не играет Глебов, его задвинули непонятно куда и выпускают только когда команде тяжело. Но так же не делается. Как Глебов может не играть, а потом спасать матч? Пришел Койта — его тоже надо наигрывать, вот он место Глебова и занимает.
ЦСКА после 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 31 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|00:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
|00:00
|
Химки – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3