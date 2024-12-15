Масалитин: «Те, кого взяли свободными агентами, пока ничем не помогли ЦСКА»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о результатах команды в текущем сезоне РПЛ.

— Со сменой тренера верится в лучшее, что придет, наладит игру, появится результат, но, в принципе, игроки остались те же, — приводит слова Масалитина Metaratings.ru. — Взяли тех, кто был свободными агентами, но они, к сожалению, ничем не помогли команде на этом отрезке. Хорошо влился Круговой. Жемалетдинов набрал форму — и получил травму. Койта и Гуарирапа с лучшей стороны себя не проявили. Пришёл Пьянич, но пока он тоже мало полезен команде, потому и остались те игроки и та схема, с которой начинал ещё Березуцкий. Но эта система и эти игроки не приносят результата. Есть проблемы с физическим состоянием команды, причем это проблема не только Николича, она чувствуется, начиная с Березуцких и даже раньше.

— В условиях того, что еще и трансферы для ЦСКА закрыты, что делать?

— Если не можешь кого-то купить, обращаешь внимание на свою академию. Яркий пример — «Барселона», у которой накопилось много денежных проблем, и теперь в заявке 16 игроков академии. У ЦСКА есть молодые игроки, например, Кисляк, Зделар, Бистрович. Кисляку доверяют, но не в полной мере. Есть хороший игрок Лукин, забил два мяча «Рубину», но почему-то не играл в следующем матче. Вопрос — почему? Николич свято верит в Рошу, Дивеева и Мойзеса. А почему, например, не наказать Рошу за то, что подводит команду, и посадить его на лавочку? И молодому Лукину дать возможность. Почти не играет Глебов, его задвинули непонятно куда и выпускают только когда команде тяжело. Но так же не делается. Как Глебов может не играть, а потом спасать матч? Пришел Койта — его тоже надо наигрывать, вот он место Глебова и занимает.

ЦСКА после 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 31 очков.