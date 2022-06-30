Хохлов раскритиковал назначение Циннбауэра тренером «Локомотива»: «Шараханье какое-то. Одно недоумение и разочарование»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Хохлов высказался о назначении Йозефа Циннбауэра главным тренером клуба.

«Вообще непонятно! Постоянно какое-то шараханье. Мне непонятно, что происходит-то? Я не могу сказать, что это все бред. Но то, что последнее время происходит в российском футболе, меня все больше и больше удивляет. Одно недоумение и разочарование», — сказал Хохлов «СЭ».

Тренерская карьера Циннбауэра началась в футбольном клубе «Ольденбург». Он работал главным тренером команды с 2005 года и до 2010 года. Также немецкий специалист возглавлял «Гамбург», «Санкт-Галлен» (Швейцария) и «Орландо Пайретс», с которым занял третье место в Премьер-лиге ЮАР.