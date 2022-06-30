Хохлов раскритиковал назначение Циннбауэра тренером «Локомотива»: «Шараханье какое-то. Одно недоумение и разочарование»
Хохлов раскритиковал назначение Циннбауэра тренером «Локомотива»
Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Хохлов высказался о назначении Йозефа Циннбауэра главным тренером клуба.
«Вообще непонятно! Постоянно какое-то шараханье. Мне непонятно, что происходит-то? Я не могу сказать, что это все бред. Но то, что последнее время происходит в российском футболе, меня все больше и больше удивляет. Одно недоумение и разочарование», — сказал Хохлов «СЭ».
Тренерская карьера Циннбауэра началась в футбольном клубе «Ольденбург». Он работал главным тренером команды с 2005 года и до 2010 года. Также немецкий специалист возглавлял «Гамбург», «Санкт-Галлен» (Швейцария) и «Орландо Пайретс», с которым занял третье место в Премьер-лиге ЮАР.
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|0
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
|0
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|0
|0
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|0
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6
|Локомотив
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|0
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|0
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7
|Ахмат
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|0
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8
|Кр. Советов
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|0
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9
|Ростов
|0
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|0
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|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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