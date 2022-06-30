В «Торпедо» подтвердили переговоры с Ильей Геркусом

Председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский подтвердил переговоры с Ильей Геркусом.

«Мы действительно ведем переговоры с Ильей Геркусом. Мы считаем, что нам нужно усилить менеджерский состав, который сейчас есть в клубе, специалистами, уже работавшими в РПЛ. Это очень важно. Мы считаем его, одним из лучших в этом направлении. Денис Маслов остается у нас президентом клуба. Геркус, возможно, будет генеральный директором. У него будут другие задачи: перед ним будут поставлены новые стратегические задачи. Его задачей будет за полгода обновить стратегию клуба. Вопрос с его назначением практически решен», — сказал Менжинский журналистам.

Геркус занимал должность гендиректора «Локомотива» с 2016 по 2018 год.