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«Химки» — «Зенит»: Мостовой открыл счет

14:19
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отличился в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок». Он открыл счет в игре — 1:0.

Химки — Зенит

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