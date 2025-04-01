«Химки» в шутку анонсировали автограф-сессию Ламина Ямаля

«Химки» в шутку объявили о приезде нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля в Россию.

«В следующее воскресенье перед матчем с «Крыльями Советов» в фойе трибуны C вас будет ждать Ламин Ямаль — молодой талант из «Барселоны» и один из претендентов на «Золотой мяч»!

Франк Артига лично договорился о визите испанца в Россию, в рамках которого Ямаль дал добро на автограф-сессию для болельщиков «Химок», — говорится в сообщении подмосковного клуба.

Главный тренер «Химок» Франк Артига ранее работал в юношеских командах «Барселоны» с 2010 по 2021 год.