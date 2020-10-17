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«Химки» — «Спартак»: голевая атака началась с ошибки арбитра

20:54
17 октября. 11-й тур РПЛ. «Химки» — «Спартак». 17 октября. 11-й тур РПЛ. «Химки» — «Спартак». 17 октября. 11-й тур РПЛ. «Химки» — «Спартак». 17 октября. 11-й тур РПЛ. «Химки» — «Спартак».
17 октября. 11-й тур РПЛ. «Химки» — «Спартак».
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На 84-й минуте матча 11-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Спартак» голевая атака хозяев поля началась с ошибки судьи Кирилла Левникова. Он неверно определил, от кого улетел мяч за боковую линию, и предложил его ввести игроку «Химок». Через несколько секунд после этого в ворота красно-белых был забит второй гол.

На видеоповторе видно, что мяч улетел за пределы поля от головы Брайна Идову, из аута его должны были вводить спартаковцы. (Александр Бобров)

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