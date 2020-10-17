«Химки» — «Спартак»: голевая атака началась с ошибки арбитра
На 84-й минуте матча 11-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Спартак» голевая атака хозяев поля началась с ошибки судьи Кирилла Левникова. Он неверно определил, от кого улетел мяч за боковую линию, и предложил его ввести игроку «Химок». Через несколько секунд после этого в ворота красно-белых был забит второй гол.
На видеоповторе видно, что мяч улетел за пределы поля от головы Брайна Идову, из аута его должны были вводить спартаковцы. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.