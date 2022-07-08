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Сегодня, 13:55

«Химки» и «Сочи» сыграли нулевую ничью в товарищеском матче

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Химки» и «Сочи» сыграли вничью (0:0) в товарищеском матче.

Встреча проходила на стадионе «Арена Химки».

Напомним, что Российская премьер-лига сезона-2022/23 начнется в пятницу, 15 июля, матчем первого тура между «Химками» и «Зенитом». «Сочи» в воскресенье, 17-го числа, встретится с «Торпедо».

Товарищеские матчи. Клубы

«Химки» — «Сочи» — 0:0

«Химки»: Лантратов, Тихий, Волков, Никитин, Идову, Филин, Гбане, Глушаков, Камышев, Концевой, Корян.

«Сочи»: Джанаев (Заболотный, 62), Мещанинов, Дркушич, Маргасов, Мартовой, Цаллагов, Юсупов, Батырев, Бурмистров, Жоаузинью, Барсов.

8 июля. Химки. Стадион «Арена Химки».

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 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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