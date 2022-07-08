«Химки» и «Сочи» сыграли нулевую ничью в товарищеском матче

«Химки» и «Сочи» сыграли вничью (0:0) в товарищеском матче.

Встреча проходила на стадионе «Арена Химки».

Напомним, что Российская премьер-лига сезона-2022/23 начнется в пятницу, 15 июля, матчем первого тура между «Химками» и «Зенитом». «Сочи» в воскресенье, 17-го числа, встретится с «Торпедо».

Товарищеские матчи. Клубы

«Химки» — «Сочи» — 0:0

«Химки»: Лантратов, Тихий, Волков, Никитин, Идову, Филин, Гбане, Глушаков, Камышев, Концевой, Корян.

«Сочи»: Джанаев (Заболотный, 62), Мещанинов, Дркушич, Маргасов, Мартовой, Цаллагов, Юсупов, Батырев, Бурмистров, Жоаузинью, Барсов.

8 июля. Химки. Стадион «Арена Химки».