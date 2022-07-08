«Химки» и «Сочи» сыграли нулевую ничью в товарищеском матче
«Химки» и «Сочи» сыграли вничью (0:0) в товарищеском матче.
Встреча проходила на стадионе «Арена Химки».
Напомним, что Российская премьер-лига сезона-2022/23 начнется в пятницу, 15 июля, матчем первого тура между «Химками» и «Зенитом». «Сочи» в воскресенье, 17-го числа, встретится с «Торпедо».
Товарищеские матчи. Клубы
«Химки» — «Сочи» — 0:0
«Химки»: Лантратов, Тихий, Волков, Никитин, Идову, Филин, Гбане, Глушаков, Камышев, Концевой, Корян.
«Сочи»: Джанаев (Заболотный, 62), Мещанинов, Дркушич, Маргасов, Мартовой, Цаллагов, Юсупов, Батырев, Бурмистров, Жоаузинью, Барсов.
8 июля. Химки. Стадион «Арена Химки».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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