Маньяков: «Закрытие «Спартака-2» — потеря для всего российского футбола»
Футбольный агент Александр Маньяков поделился мнением о закрытии «Томи» и «Спартака-2».
«Томь» — это больше местечковая история, — приводит слова Маньякова «Чемпионат». — Имиджевая потеря для сибирского региона — все же этот клуб была на виду, на слуху. Много игроков, прошедших через «Томь», вырастали в больших мастеров — те же Дзюба, Погребняк. Что касается «Спартака-2», то мы не знаем о ситуации изнутри. Клуб говорит про оптимизацию расходов и, наверное, сэкономит какие-то деньги, закрыв вторую команду. Но закрытие «Спартака-2? — потеря для всего российского футбола. Академия клуба работает хорошо, дает много качественных игроков. Примеров масса. Теперь этой самобытной команды, где были россыпи талантливых игроков, не стало».
23 мая «Спартак» объявил о закрытии второй команды из-за вынужденного сокращения бюджета клуба и финансовых сложностей.
27 июня пресс-атташе «Томи» Сергей Симонов заявил, что клубу отказали в выступлении во Второй лиге.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0-0
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12
|Урал
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|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
|0
|0-0
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14
|Торпедо
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|0
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|0-0
|0
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15
|Факел
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|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -