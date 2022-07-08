Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:05

Маньяков: «Закрытие «Спартака-2» — потеря для всего российского футбола»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Футбольный агент Александр Маньяков поделился мнением о закрытии «Томи» и «Спартака-2».

«Томь» — это больше местечковая история, — приводит слова Маньякова «Чемпионат». — Имиджевая потеря для сибирского региона — все же этот клуб была на виду, на слуху. Много игроков, прошедших через «Томь», вырастали в больших мастеров — те же Дзюба, Погребняк. Что касается «Спартака-2», то мы не знаем о ситуации изнутри. Клуб говорит про оптимизацию расходов и, наверное, сэкономит какие-то деньги, закрыв вторую команду. Но закрытие «Спартака-2? — потеря для всего российского футбола. Академия клуба работает хорошо, дает много качественных игроков. Примеров масса. Теперь этой самобытной команды, где были россыпи талантливых игроков, не стало».

23 мая «Спартак» объявил о закрытии второй команды из-за вынужденного сокращения бюджета клуба и финансовых сложностей.

27 июня пресс-атташе «Томи» Сергей Симонов заявил, что клубу отказали в выступлении во Второй лиге.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4749503-manyakov-zakrytie-spartaka-2-poterya-dlya-vsego-rossijskogo-futbola.html
Футбол
РПЛ
ФНЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Томь
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как правильно рассчитывать норму БЖУ в своем рационе и почему это важно делать
Призрак Дзюбы, и киндер-сюрприз Абаскаль. В чем шансы «Спартака» в матче с «Зенитом» на Суперкубок-2022
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Генич: «Думаю, Федотов разочаровался в ЦСКА»
Агент Николича: «Сейчас не самая лучшая ситуация для возвращения Марко в Россию»
В «Спартаке» рассказали о ситуации с распределением билетов на матч за Суперкубок с «Зенитом»
В «Спартаке» отреагировали на слухи о возможном уходе Федуна
«Спартак» об ошибке Мартинса: «Хотел сделать приятное болельщикам, но сделал приятное всем вокруг»
В «Спартаке» заявили, что ждут форму на следующий сезон
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Агент Николича: «Сейчас не самая лучшая ситуация для возвращения Марко в Россию»
В «Спартаке» рассказали о ситуации с распределением билетов на матч за Суперкубок с «Зенитом»
В «Спартаке» заявили, что ждут форму на следующий сезон
В «Спартаке» рассказали о ситуации с легионерами
Колосков: «Зенит» укомплектован лучше «Спартака» и выглядит фаворитом матча за Суперкубок»
Медина ответил на вопрос, останется ли в ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Химки» и «Сочи» сыграли нулевую ничью в товарищеском матче
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости