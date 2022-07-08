Маньяков: «Закрытие «Спартака-2» — потеря для всего российского футбола»

Футбольный агент Александр Маньяков поделился мнением о закрытии «Томи» и «Спартака-2».

«Томь» — это больше местечковая история, — приводит слова Маньякова «Чемпионат». — Имиджевая потеря для сибирского региона — все же этот клуб была на виду, на слуху. Много игроков, прошедших через «Томь», вырастали в больших мастеров — те же Дзюба, Погребняк. Что касается «Спартака-2», то мы не знаем о ситуации изнутри. Клуб говорит про оптимизацию расходов и, наверное, сэкономит какие-то деньги, закрыв вторую команду. Но закрытие «Спартака-2? — потеря для всего российского футбола. Академия клуба работает хорошо, дает много качественных игроков. Примеров масса. Теперь этой самобытной команды, где были россыпи талантливых игроков, не стало».

23 мая «Спартак» объявил о закрытии второй команды из-за вынужденного сокращения бюджета клуба и финансовых сложностей.

27 июня пресс-атташе «Томи» Сергей Симонов заявил, что клубу отказали в выступлении во Второй лиге.