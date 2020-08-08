«Химки» приблизились к рекорду чемпионата

В матче первого тура чемпионата России-2020/21 «Химки» уступили ЦСКА со счетом 0:2. Подмосковный клуб, вернувшийся в премьер-лигу после 11-летнего отсутствия, продлил серию поражений в высшем российском дивизионе. Перед вылетом в сезоне-2009 красно-черные под руководством Константина Сарсании и Игоря Чугайнова потерпели 15 неудач. Рекорд чемпионата по-прежнему принадлежит «Тюмени» -1998, которая не могла набрать очков в 18 турах кряду. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные серии поражений в чемпионате России