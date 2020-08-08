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«Химки» приблизились к рекорду чемпионата

18:54
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В матче первого тура чемпионата России-2020/21 «Химки» уступили ЦСКА со счетом 0:2. Подмосковный клуб, вернувшийся в премьер-лигу после 11-летнего отсутствия, продлил серию поражений в высшем российском дивизионе. Перед вылетом в сезоне-2009 красно-черные под руководством Константина Сарсании и Игоря Чугайнова потерпели 15 неудач. Рекорд чемпионата по-прежнему принадлежит «Тюмени» -1998, которая не могла набрать очков в 18 турах кряду. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные серии поражений в чемпионате России

Клуб

Сезоны

Поражения

Мячи

Тюмень

1998

18

6-53

Химки

2009, 2020/21

16

7-38

Локомотив НН

1997

11

6-27

Спартак-Алания

2003

10

2-20

Томь

2011/12

9

2-26

СКА-Хабаровск

2017/18

9

8-28

Волга НН

2013/14

8

4-28

Динамо-Газовик

1992

8

6-20

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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