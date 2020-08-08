«Химки» приблизились к рекорду чемпионата
18:54
В матче первого тура чемпионата России-2020/21 «Химки» уступили ЦСКА со счетом 0:2. Подмосковный клуб, вернувшийся в премьер-лигу после 11-летнего отсутствия, продлил серию поражений в высшем российском дивизионе. Перед вылетом в сезоне-2009 красно-черные под руководством Константина Сарсании и Игоря Чугайнова потерпели 15 неудач. Рекорд чемпионата по-прежнему принадлежит «Тюмени» -1998, которая не могла набрать очков в 18 турах кряду. (Кирилл Бурдаков)
Самые продолжительные серии поражений в чемпионате России
|
Клуб
|
Сезоны
|
Поражения
|
Мячи
|
Тюмень
|
1998
|
18
|
6-53
|
Химки
|
2009, 2020/21
|
16
|
7-38
|
Локомотив НН
|
1997
|
11
|
6-27
|
Спартак-Алания
|
2003
|
10
|
2-20
|
Томь
|
2011/12
|
9
|
2-26
|
СКА-Хабаровск
|
2017/18
|
9
|
8-28
|
Волга НН
|
2013/14
|
8
|
4-28
|
Динамо-Газовик
|
1992
|
8
|
6-20
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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