Генеральный директор «Нижнего Новгорода»: «Кокорина у нас нет в лонг-листе»
Гендиректор «Нижнего Новгорода» заявил, что клуб не рассматривал возможность перехода Кокорина
Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов высказался о возможном подписании контракта с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным.
«Александра Кокорина у нас нет в лонг-листе. Мы даже не думали и не рассматривали этого игрока. Если говорить о каких-то фантазиях, то это неактуально», — приводит слова Измайлова Sport24.
Действующее соглашение Кокорина с «Фиорентиной» рассчитано до июня 2024 года.
Ранее, 5 июля, спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде отметил, что у Кокорина есть предложения из России.
В прошедшем сезонероссиянин принял участие в 7 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями.
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