Генеральный директор «Нижнего Новгорода»: «Кокорина у нас нет в лонг-листе»

Гендиректор «Нижнего Новгорода» заявил, что клуб не рассматривал возможность перехода Кокорина

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов высказался о возможном подписании контракта с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным.

«Александра Кокорина у нас нет в лонг-листе. Мы даже не думали и не рассматривали этого игрока. Если говорить о каких-то фантазиях, то это неактуально», — приводит слова Измайлова Sport24.

Действующее соглашение Кокорина с «Фиорентиной» рассчитано до июня 2024 года.

Ранее, 5 июля, спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде отметил, что у Кокорина есть предложения из России.

В прошедшем сезонероссиянин принял участие в 7 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями.