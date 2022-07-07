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Генеральный директор «Нижнего Новгорода»: «Кокорина у нас нет в лонг-листе»

Гендиректор «Нижнего Новгорода» заявил, что клуб не рассматривал возможность перехода Кокорина
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов высказался о возможном подписании контракта с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным.

«Александра Кокорина у нас нет в лонг-листе. Мы даже не думали и не рассматривали этого игрока. Если говорить о каких-то фантазиях, то это неактуально», — приводит слова Измайлова Sport24.

Действующее соглашение Кокорина с «Фиорентиной» рассчитано до июня 2024 года.

Ранее, 5 июля, спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде отметил, что у Кокорина есть предложения из России.

В прошедшем сезонероссиянин принял участие в 7 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-07-gendirektor-nizhnego-novgoroda-kokorina-dazhe-ne-rassmatrivali
Александр Кокорин
Футбол
Наиль Измайлов
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