«Химки» пополнили тренеры Ибраим и Гутеев

«Химки» объявили о подписании контрактов с тренерами.

Штаб подмосковного клуба пополнили специалист по физической подготовке Ерлан Ибраим и тренер вратарей Александр Гутеев.

Ибраим ранее работал в «Кайрате», «Сочи» и «Ахмате», а также возглавлял олимпийскую сборную Казахстана по легкой атлетике.

Гутеев работал тренером вратарей «Химок» в 2022-м, а также в «Пари НН» в сезоне-2023/24.