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Сегодня, 19:30

«Краснодар» — «Ахмат»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Краснодар» и «Ахмат» будут играть в чемпионате России 19 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Матч «Краснодар» — «Ахмат» в 25-м туре РПЛ состоится в субботу, 19 апреля. Начало игры на «Арене Краснодар» — в 19.30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча в Краснодаре пройдет на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Старт эфира на федеральном канале — в 19.15 мск. Кроме того, игры из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (по подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Результат и ключевые события игры «Краснодар» — «Ахмат» также изучайте в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ахмат

В 24 турах чемпионата России «Краснодар» набрал 52 очка и занимает первое место, предыдущим соперником «быков» был «Зенит» (1:4 в гостях). «Ахмат» с 23 очками идет 13-м, неделю назад грозненцы выиграли у «Ростова» (2:1 на своем поле).

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 10 1 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 22 1 6
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 19 1 5
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