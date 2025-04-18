«Зенит» поздравил Клаудиньо с победой в чемпионате Катара

«Зенит» поздравил бывшего полузащитника Клаудиньо с победой в чемпионате Катара в составе «Аль-Садда».

«Поздравляем, друг!» — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

28-летний Клаудиньо перешел в «Аль-Садд» из «Зенита» в январе 2025-го. Бразилец провел за катарский клуб 11 матчей и сделал 5 голевых пасов.