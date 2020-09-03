«Химки» подписали нигерийского полузащитника белорусского «Руха»
19:24
Полузащитник «Руха» Чиди Осочукву перешел в «Химки», сообщает пресс-служба белорусского клуба.
Переход нигерийского полузащитника в стан новичка РПЛ и финалиста Кубка России сезона-2019/2020 осуществлен в рамках летнего трансферного окна, которое было продлено исполнительным комитетом РФС до 17 октября. Условия сделки не разглашаются.
В этом сезоне Осочукву провел в чемпионате Белоруссии 11 матчей, отдал одну результативную передачу.
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