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«Химки» подписали нигерийского полузащитника белорусского «Руха»

19:24
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Полузащитник «Руха» Чиди Осочукву перешел в «Химки», сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Переход нигерийского полузащитника в стан новичка РПЛ и финалиста Кубка России сезона-2019/2020 осуществлен в рамках летнего трансферного окна, которое было продлено исполнительным комитетом РФС до 17 октября. Условия сделки не разглашаются.

В этом сезоне Осочукву провел в чемпионате Белоруссии 11 матчей, отдал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://vk.com/wall-122464182_9028

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