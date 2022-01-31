Кучаев: «Депрессию после травмы было тяжело побороть»

Кучаев рассказал, как проходил процесс его восстановления после травмы колена

Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев рассказал, как непросто проходил процесс его восстановления после серьезной травмы колена.

«Слуцкий старается создать неформальную обстановку. Не как тренер с игроком, в как друзья.

Мы с ним поговорили даже про киберспорт. Я рассказал, что играю в компьютер. Он поделился своими знаниями, что он не углублен в эту тему. Это было забавно.

Травмированное колено? Через тренировки все больше адаптируется. Но в каких-то моментах закрепощает.

А депрессию было тяжело побороть. Первые три-четыре месяца я вообще не верил, что смогу заиграть на уровне премьер-лиги», — сказал Кучаев клубному каналу казанцев в YouTube.