«Химки» и «Динамо» снова обменялись голами в концовке первого тайма

«Химки» и московское «Динамо» дважды за первый тайм обменялись голами в матче 13-го тура РПЛ — 2:2. Встреча проходит на «Арене Химки».

На 45+1-й минуте у хозяев гол забил Зелимхан Бакаев, у гостей спустя 2 минуты отличился Роберто Фернандес.