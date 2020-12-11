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Черевченко объяснил отсутствие Мирзова на матч «Химки» — «Арсенал»

18:57
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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко объяснил, почему в матче 18-го тура Тинькофф-РПЛ против «Арсенала» не выйдет форвард Резиуан Мирзов.

— У Резиуана проблемы со здоровьем, — сказал Черевченко в эфире «Матч премьер». — Решили не рисковать, впереди еще игра. Есть те, кем можно его заменить.

Рад встрече с работниками и игроками «Арсенала». Немножко ностальгии есть. Хорошие болельщики, хорошая команда. Думаю, они будут поправлять свое положение. Но только не с нами.

Химки — Арсенал Т

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