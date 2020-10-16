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«Химки» арендовали Логашова и Долгова у «Ростова»

23:17
Арсений Логашов и Александр Долгов. Фото ФК "Химки"
Арсений Логашов и Александр Долгов. Фото ФК "Химки"
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Игроки «Ростова» Арсений Логашов и Александр Долгов арендованы «Химками», сообщается на официальном сайте ростовчан.

Оба игрока проведут в подмосковной команде до конца сезона.

В текущем сезоне 29-летний Логашов провел четыре матча, 22-летний Долгов отыграл в пяти матчах.

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