«Химки» арендовали Логашова и Долгова у «Ростова»
Игроки «Ростова» Арсений Логашов и Александр Долгов арендованы «Химками», сообщается на официальном сайте ростовчан.
Оба игрока проведут в подмосковной команде до конца сезона.
В текущем сезоне 29-летний Логашов провел четыре матча, 22-летний Долгов отыграл в пяти матчах.
Арсений Логашов и Александр Долгов перешли в «Химки» на правах аренды— Football Club Rostov (@rostovfc) October 16, 2020
Два игрока «Ростова» проведут сезон в клубе из Московской области.
В этом сезоне Логашов провел 4 матча за нашу команду, Долгов — 5 встреч.
Желаем Арсению и Александру хорошего сезона! pic.twitter.com/dluLMj0XMH
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