Кузьмичев: «Вариант со «Штурмом» заинтересовал Худякова»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев считает, что бывший вратарь красно-зеленых Даниил Худяков продолжит карьеру в Австрии.

«Почти со стопроцентной уверенностью можно сказать, что да. Все нюансы обговорены, теперь остался технический вопрос с получением рабочей визы и подписанием контракта. Речь идет об австрийском «Штурме».

До прихода Лантратова Данил достаточно много выступал за «Локомотив», даже провел несколько матчей в еврокубках, так что он давно на карандаше у европейских клубов. Понятно, что прошлый в прошлом сезоне у него не было игровой практики, так что интерес от больших клубов немного приутих, но вариант со «Штурмом» заинтересовал футболиста. На него рассчитывают, как на основного вратаря, но конкуренцию никто не отменял», – цитирует Metaratings.ru Кузьмичева.

Худяков является воспитанником академии «Локомотива». За основную команду красно-зеленых он сыграл 34 матча во всех турнирах (6 из них – на ноль) и пропустил 61 гол.