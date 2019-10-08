Хердур Магнуссон заявил, что исландцы не верят в эльфов и троллей
Исландский защитник ЦСКА Хердур Магнуссон ответил на вопрос, верят ли его соотечественники в эльфов и троллей.
— Вау! Ну разве что много лет назад кто-то и верил в такие вещи, но сейчас — не думаю, — цитирует футболиста российская газета. — А вообще если вы будете ехать на машине по Исландии, можете заметить в некоторых местах камни, упавшие с гор. На них даже нарисованы дома, двери, окна. И есть люди, которые полагают, что в них живут эльфы. Но таких, повторюсь, очень мало. Лет 100-200 назад, может, было по-другому.
26-летний футболист в текущем сезоне провел 13 матчей за ЦСКА и забил два мяча.
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https://rg.ru/2019/10/08/herdur-magnusson-zimoj-v-islandii-liudi-idut-v-kinoteatr-chtoby-sogretsia.html