Хердур Магнуссон заявил, что исландцы не верят в эльфов и троллей

Исландский защитник ЦСКА Хердур Магнуссон ответил на вопрос, верят ли его соотечественники в эльфов и троллей.

— Вау! Ну разве что много лет назад кто-то и верил в такие вещи, но сейчас — не думаю, — цитирует футболиста российская газета. — А вообще если вы будете ехать на машине по Исландии, можете заметить в некоторых местах камни, упавшие с гор. На них даже нарисованы дома, двери, окна. И есть люди, которые полагают, что в них живут эльфы. Но таких, повторюсь, очень мало. Лет 100-200 назад, может, было по-другому.

26-летний футболист в текущем сезоне провел 13 матчей за ЦСКА и забил два мяча.

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