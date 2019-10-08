Хердур Магнуссон: «В Исландии люди зимой идут в кинотеатр, чтобы согреться»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал информацию, что исландцы ходят в кино чаще, чем жители других стран мира.

— Интересно. Я не знал об этом, — цитирует исландца «Российская газет». — Конечно, мы любим смотреть фильмы. Настоящий бум у нас зимой, когда люди идут в кинотеатр, чтобы согреться (смеется). А вообще киноиндустрия у нас очень развита. И зарубежные фильмы мы видим почти сразу после премьеры.

Люблю ли кино? Да. Кстати, я уже ходил в один из московских кинотеатров. Там, правда, на английском все было, так что я все понимал. Но еще разок я решил сходить и посмотреть фильм на русском. Это был новый «Форсаж». Мне повезло, потому что в нем было мало разговоров (улыбается). Такие фильмы на русском я осилю. А вот комедии, триллеры и все такое — пока не смогу.

26-летний футболист в текущем сезоне провел 13 матчей за ЦСКА и забил два мяча.

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