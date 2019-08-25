Хердур Магнуссон: «Российские игроки могли бы выполнять больше разной дополнительной работы, чтобы развиваться»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал о первых шагах в карьере, а также дал совет молодым российским игрокам.

— Чтобы рассчитывать в жизни на что-то большее, нужно и делать что-то большее, нежели все остальные, — цитирует официальный сайт ЦСКА исландца. — Менталитет у исландцев потому и отличается от всех прочих, что мы вынуждены очень много работать, чтобы чего-то достичь. Нам ничего не дается просто так. В юности я был граундсменом — отвечал за поле, на котором играла наша сборная. Вообще-то я мечтал стать профессиональным футболистом. Когда засыпал и просыпался, думал только футболе, ждал каждой тренировки. Но еще мне нужно было по восемь часов в день следить за газоном, подстригать траву, утаптывать кочки, и я делал это.

Из Исландии есть шанс уехать играть в другую страну только если у тебя есть талант, и ты трудолюбив. В 16 лет я отправился в «Ювентус», не побоялся этого, хотя мне говорили: «Ты еще слишком мал. Поиграй дома, набери количество матчей». Но я хотел прогрессировать в большом клубе, учиться футболу в его структуре. Считаю, что я принял верное решение. Мне кажется, российские игроки в целом могли бы выполнять больше разной дополнительной работы, чтобы развиваться. А клубам стоит чаще заигрывать их, давать шанс, и тогда они, по идее, должны будут стремиться уезжать в Европу, а клубы смогут на этом зарабатывать.

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