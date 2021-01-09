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Хендрикс станет пятым голландцем в «Спартаке»

19:40
Йоррит Хендрикс. Фото Reuters
Йоррит Хендрикс. Фото Reuters
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Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс может стать пятым голландским футболистом в истории «Спартака». Ранее за москвичей выступали Квинси Овусу-Абейе, Деми де Зеув, лидер по количеству проведенных матчей и забитых голов в премьер-лиге среди своих соотечественников Квинси Промес и Гус Тил, находящийся сейчас в аренде во «Фрайбурге».

Всего в чемпионате России играли 15 голландцев, из которых двое — Отман Эль-Кабир («Урал») и Тонни Вилена («Краснодар») — продолжают свое выступление в нашей стране. (Денис Аль-Юсифи)

Голландские футболисты в чемпионате России:

Игрок

Годы

Клуб

Игры

Голы

н. Квинси Промес

2014-2018

Спартак

115

59

п. Отман Эль-Кабир

2018-н.в.

Урал

71

13

п. Лоренцо Эбесилио

2014-2016

Мордовия, Анжи

48

5

з. Дуглас

2013-2015

Динамо

45

3

з. Фернандо Риксен

2006-2008

Зенит

36

2

п. Тонни Вилена

2019-н.в.

Краснодар

34

3

п. Деми де Зеув

2011-2012

Спартак

25

2

п. Гус Тил

2019-2020

Спартак

21

2

п. Квинси Овусу-Абейе*

2006-2007

Спартак

21

1

з. Александр Бюттнер

2014-2015

Динамо

20

0

п. Джанлука Нейхолт

2012-2014

Амкар

15

0

п. Митчелл Доналд

2014-2015

Мордовия

14

3

п. Ройстон Дренте

2013

Алания

6

3

п. Отман Баккал

2012

Динамо

4

0

п. Ромео Кастелен

2013

Волга НН

2

0

*До получения гражданства Ганы.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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