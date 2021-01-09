Хендрикс станет пятым голландцем в «Спартаке»
Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс может стать пятым голландским футболистом в истории «Спартака». Ранее за москвичей выступали Квинси Овусу-Абейе, Деми де Зеув, лидер по количеству проведенных матчей и забитых голов в премьер-лиге среди своих соотечественников Квинси Промес и Гус Тил, находящийся сейчас в аренде во «Фрайбурге».
Всего в чемпионате России играли 15 голландцев, из которых двое — Отман Эль-Кабир («Урал») и Тонни Вилена («Краснодар») — продолжают свое выступление в нашей стране. (Денис Аль-Юсифи)
Голландские футболисты в чемпионате России:
|
Игрок
|
Годы
|
Клуб
|
Игры
|
Голы
|
н. Квинси Промес
|
2014-2018
|
Спартак
|
115
|
59
|
п. Отман Эль-Кабир
|
2018-н.в.
|
Урал
|
71
|
13
|
п. Лоренцо Эбесилио
|
2014-2016
|
Мордовия, Анжи
|
48
|
5
|
з. Дуглас
|
2013-2015
|
Динамо
|
45
|
3
|
з. Фернандо Риксен
|
2006-2008
|
Зенит
|
36
|
2
|
п. Тонни Вилена
|
2019-н.в.
|
Краснодар
|
34
|
3
|
п. Деми де Зеув
|
2011-2012
|
Спартак
|
25
|
2
|
п. Гус Тил
|
2019-2020
|
Спартак
|
21
|
2
|
п. Квинси Овусу-Абейе*
|
2006-2007
|
Спартак
|
21
|
1
|
з. Александр Бюттнер
|
2014-2015
|
Динамо
|
20
|
0
|
п. Джанлука Нейхолт
|
2012-2014
|
Амкар
|
15
|
0
|
п. Митчелл Доналд
|
2014-2015
|
Мордовия
|
14
|
3
|
п. Ройстон Дренте
|
2013
|
Алания
|
6
|
3
|
п. Отман Баккал
|
2012
|
Динамо
|
4
|
0
|
п. Ромео Кастелен
|
2013
|
Волга НН
|
2
|
0
*До получения гражданства Ганы.
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