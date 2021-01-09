Хендрикс станет пятым голландцем в «Спартаке»

Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс может стать пятым голландским футболистом в истории «Спартака». Ранее за москвичей выступали Квинси Овусу-Абейе, Деми де Зеув, лидер по количеству проведенных матчей и забитых голов в премьер-лиге среди своих соотечественников Квинси Промес и Гус Тил, находящийся сейчас в аренде во «Фрайбурге».

Всего в чемпионате России играли 15 голландцев, из которых двое — Отман Эль-Кабир («Урал») и Тонни Вилена («Краснодар») — продолжают свое выступление в нашей стране. (Денис Аль-Юсифи)

Голландские футболисты в чемпионате России:

Игрок Годы Клуб Игры Голы н. Квинси Промес 2014-2018 Спартак 115 59 п. Отман Эль-Кабир 2018-н.в. Урал 71 13 п. Лоренцо Эбесилио 2014-2016 Мордовия, Анжи 48 5 з. Дуглас 2013-2015 Динамо 45 3 з. Фернандо Риксен 2006-2008 Зенит 36 2 п. Тонни Вилена 2019-н.в. Краснодар 34 3 п. Деми де Зеув 2011-2012 Спартак 25 2 п. Гус Тил 2019-2020 Спартак 21 2 п. Квинси Овусу-Абейе* 2006-2007 Спартак 21 1 з. Александр Бюттнер 2014-2015 Динамо 20 0 п. Джанлука Нейхолт 2012-2014 Амкар 15 0 п. Митчелл Доналд 2014-2015 Мордовия 14 3 п. Ройстон Дренте 2013 Алания 6 3 п. Отман Баккал 2012 Динамо 4 0 п. Ромео Кастелен 2013 Волга НН 2 0

*До получения гражданства Ганы.