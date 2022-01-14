Полузащитник «Спартака» Хендрикс отказался переходить в клуб МЛС

По информации «СЭ», нидерландский полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс отказался переходить в один из клубов МЛС.

Спортивный директор красно-белых Лука Каттани договорился о трансфере полузащитника, который мог принести российскому клубу порядка 800 тысяч евро, но в последний момент переход сорвался из-за нежелания футболиста менять команду.

Ранее сообщалось, что Хендриксом интересуется турецкий «Антальяспор».

26-летний нидерландский футболист в текущем сезоне провел 11 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Transfermarkt оценивает его в 1,8 миллиона евро.