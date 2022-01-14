В Турции сообщили, что ЦСКА интересуется нападающим «Лацио»

ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Лацио» Ведату Муричи, сообщает в Twitter журналист Эртан Сузгун. Московский клуб уже сделал предложение римскому клубу по трансферу 27-летнего форварда сборной Косово.

Муричи перешел в «Лацио» в 2020 году из «Фенербахче». Его контракт с римским клубом рассчитан до лета 2025-го.

В этом сезоне он отметился только 1 голевой передачей в 12 матчах.

В активе форварда 18 голов в 37 матчах за сборную Косово.