В Турции сообщили, что ЦСКА интересуется нападающим «Лацио»
ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Лацио» Ведату Муричи, сообщает в Twitter журналист Эртан Сузгун. Московский клуб уже сделал предложение римскому клубу по трансферу 27-летнего форварда сборной Косово.
Муричи перешел в «Лацио» в 2020 году из «Фенербахче». Его контракт с римским клубом рассчитан до лета 2025-го.
В этом сезоне он отметился только 1 голевой передачей в 12 матчах.
В активе форварда 18 голов в 37 матчах за сборную Косово.
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|
3
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|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
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|18
|9
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|21-16
|30
|
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|8
|5
|5
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|29
|
6
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|7
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|
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|
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|5
|4
|9
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|
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|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
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|8
|16-31
|14
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
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Спартак
|16
|1
|7
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