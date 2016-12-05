06:56 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Хави Грасия: "Общался с Эмери, перед тем как сказать "Рубину" "да"

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Главный тренер "Рубина" Хави Грасия, который в девяностые годы выступал в одной команде с Валерием Карпиным и Унаи Эмери, дал большое интервью "СЭ" перед матчем со "Спартаком". Он подчеркнул, что перед тем, как принять предложение казанского клуба, он советовался с экс-наставником красно-белых Эмери.

– Карпин – первый русский, с которым вы познакомились?

– Да. И он научил меня парочке нецензурных слов. Я уже забыл их, но когда приехал в Казань, сразу вспомнил. Наверное, эти уроки в свое время пригодились и Унаи Эмери, который тоже играл с нами в "Реал Сосьедад".

– Вас пример Эмери не пугал, когда вы принимали предложение "Рубина"?

– Я учитывал опыт и Унаи, и Хуанде (Рамоса. – Прим. Д. З.). Никто из них не смог в России продержаться дольше ноября. Так что сам для себя я обозначил этот месяц как критический. Первые полгода – самый трудный период. Я ведь общался с Унаи, перед тем как сказать "Рубину" "да". Он спокойно рассказал о своем опыте. К определенным вещам подготовил, от каких-то предостерег.

– А можно конкретнее?

– Он не собирался ни отговаривать меня, ни, наоборот, убеждать. Сказал: решай сам, но вот какая для тебя есть информация. Российский футбол очень требователен. Результат здесь имеет большое значение. Не пренебрегай изучением языка. Важен вербальный контакт с русским футболистом. Эмери сказал, что этот момент он недооценил, и зря. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полностью интервью Грасии

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