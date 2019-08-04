Хавьер Рибалта - о трансфере Малкома: "Семак сказал: "Если мы можем, надо брать"

Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта оценил дебют Малкома в матче с "Краснодаром" (1:1) и рассказал, как к возможности трансфера футболиста отнесся главный тренер питерской команды Сергей Семак.

- Я доволен дебютом Малкома, хотя прекрасно понимаю, что выходить на поле на 70-й минуте не так-то просто, - цитирует sportsdaily.ru Рибалту. - Игра раскрылась, начались "качели". Тем более он провел всего несколько тренировок с командой. Но Малком сыграл хорошо, успев показать свой уровень.

Что сказал Семак, когда узнал о возможности приобрести Малкома? - Если мы можем, надо брать.

2 августа, форвард перешел из "Барселоны" в "Зенит"​. Контракт с бразильцем рассчитан на 5 лет. В прошлом сезоне 22-летний нападающий провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи.

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